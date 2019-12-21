МВС запускає спільний проєкт з канадськими партнерами

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та новопризначена Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Лариса Галадза обговорили новий стратегічний проєкт.

Про це у Facebook повідомляє МВС.

"Продовження співпраці з канадськими партнерами у сфері реформування НГУ, спільна протидія наркотрафіку, робота над лібералізацією візового режиму з Канадою та впровадження нового проєкту МТД (міжнародної технічної допомоги - ред.) – ключові питання, які обговорили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та новопризначена пані Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Лариса Галадза", - йдеться у повідомленні.

Основна мета проєкту – поліпшення безпеки в Україні шляхом підтримки місцевої стратегічної реформи завдяки впровадженню більш ефективної та гендерно чутливої Національної поліції.

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"У моєму кабінеті у Канаді висить фото з України, саме день запуску Патрульної поліції. Я почуваюся тут, як вдома. Я рада, що можу продовжувати співпрацю з МВС і примножувати наші успіхи", - зазначила Галадза

Окремо сторони обговорили подальшу співпрацю у рамках реформи Нацгвардії та домовилися детально опрацювати з міграційною службою умови лібералізації візового режиму з Канадою.