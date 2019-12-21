Підтримка з боку Eurimages є знаком якості у світовій кіноіндустрії - Кулеба

Приєднання України до Європейського фонду Eurimages забезпечить вітчизняним кіновиробникам доступ до багатомільйонних ресурсів і полегшить пошуки міжнародних партнерів.

Про це віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба написав у Facebook, коментуючи ухвалення 19 грудня Верховною Радою відповідного закону.

«Підтримка з боку Eurimages – це знак якості у європейській та світовій кіноіндустрії», - наголосив Кулеба.

За його словами, йдеться про найбільший у світі фонд підтримки спільного кіновиробництва і прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт, яким управляє Рада Європи.

«Працює це так: стаєш членом Eurimages, платиш внесок, отримуєш право доступу до багатомільйонного фонду, знаходиш міжнародного партнера для копродукції фільму, подаєш до Eurimages заявку на фінансування - і цілком можеш отримати потрібні гроші на вироблення і просування свого фільму», - розповів віцепрем'єр.

У Постійному представництві України при Раді Європи у коментарі власному кореспондентові Укрінформу зазначили, що вступ до Європейського фонду підтримки спільного виробництва й розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (Eurimages) є позитивним та безперечно вигідним кроком для розвитку української культури й публічної дипломатії.

«Постійне представництво України при РЄ поділяє думку, висловлену в аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень «Перспективи розширення участі українського кінематографа в проєктах копродукції», що одним з найбільш ефективних і реалістичних шляхів для внутрішнього розвитку і вдосконалення українського кіно є участь нашої країни у проєктах міжнародного спільного виробництва», - заявили у представництві.

Членами Eurimages є 38 держав Ради Європи. Участь в організації відкриває доступ до отримання фінансування окремих проєктів кіновиробництва (копродукція) з фондів загального бюджету організації, який становить 25 млн євро і наповнюється переважно завдяки членським внескам.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 грудня ухвалила президентський закон "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages")".

Документ передбачає, що членства у цьому фонді Україна набуває з дати отримання генеральним секретарем Ради Європи офіційного повідомлення про приєднання.