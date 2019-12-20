Ексдиректору Жовтневого палацу повідомили про підозру у зловживаннях

Прокуратура повідомила про підозру колишньому директору Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України за зловживання повноваженнями.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №6 повідомлено про підозру колишньому директору Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між підприємством ФПУ “Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України” та однією з громадських організацій укладено договір оренди приміщень загальною площею 941 кв. м. Однак виявилось, що фактична площа орендованих приміщень, згідно з актом перевірки та плану БТІ, перевищує 1400 кв. м.

За висновками Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції, внаслідок протиправних дій ексдиректора Міжнародний центр недоотримав платежів на суму понад 500 тис. гривень.

Наразі колишньому посадовцю повідомлено про підозру за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.