“Війна з однорукими бандитами”: поліція відпрацювала понад 500 гральних закладів

Поліцейські відпрацювали понад пів тисячі гральних закладів у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє Нацполіція у Facebook.

"Мобільні групи, до складу яких входять працівники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів, продовжують відпрацювання на всій території України. Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці мобільні групи продовжують роботу.

Поліція закликає громадян у разі виявлення функціонування гральних закладів повідомляти інформацію на спецлінію «102».

Кількома годинами раніше Нацполіція повідомила, що у ніч на 20 грудня оперативники територіальних управлінь стратегічних розслідувань та слідчих підрозділів Національної поліції провели масштабні відпрацювання нелегальних ігорних закладів на території всієї України. Вилучено обладнання на 46 мільйонів гривень, припинено діяльність 152 закладів, більша частина з яких працювала під виглядом розповсюджувачів державних лотерей.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив вимогу Нацполіції: до 16 години 20 грудня відповідно до постанови Кабінету міністрів припинити функціонування гральних закладів. Як пояснив очільник Міністерства внутрішніх справ, постанова Кабміну диктує, що всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути зачиненими.