Криклій каже, що отримує близько 40 тисяч зарплати

Криклій каже, що отримує близько 40 тисяч зарплати

Укрінформ
Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що його середня зарплата за місяць становить близько 40 тисяч гривень.

Про це він сказав інтерв'ю "Українському радіо".

"Середня заробітна плата в місяць, якщо я не помиляюсь, десь 40 тисяч гривень. Я за те, щоб заступникам давати більшу заробітну плату, колегам, директорам департаментів, щоб убезпечити їх від будь-яких поганих думок", - сказав Криклій.

Міністр додав, що у керівників Укрзалізниці, Укрпошти та українських портів зарплата в 10-20-30 разів більша, ніж у нього. При цьому Криклій зауважив, що рівень його відповідальності точно не менший, ніж у таких керівників: "Я вважаю, що це несправедливо. І це питання треба піднімати не тільки в уряді, але й серед депутатів. Корупціогенні речі, які проявляються в суспільстві, завдають значно більше шкоди, і ми втрачаємо значно більше в порівнянні з тим, якби ми забезпечили нормальний рівень заробітної плати депутатам і чиновникам високих рангів".

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Криклій також зауважив, що у міністрерстві трохи менше 10% працівників вже оновили та провели конкурси на більшість керівників органів центральної виконавчої влади.

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