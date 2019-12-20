За п’ять років тюремний термін отримали майже 2 тисячі військових — Чумак

Упродовж п'яти років в Україні було засуджено майже 10 тисяч військовослужбовців, серед них учасники бойових дій на Донбасі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний військовий прокурор Віктор Чумак.

За його даними, загалом упродовж п'яти років судові вироки було оголошено близько 9,7 тис. військовим. Майже 2 тисячі військових було засуджено до позбавлення волі, зокрема, 359 учасників війни на Донбасі.

"За минулі 5 років було засуджено близько 9,7 тис. військовослужбовців. До реального позбавлення волі засуджено біля 1,7 тис. осіб, з яких лише 359 є учасниками АТО (ООС)", - розповів Чумак.

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Раніше повідомлялося, що упродовж 2019 року Служба безпеки України припинила діяльність 17 агентів іноземних спецслужб. Зокрема, у співпраці з іноземними спецслужбами було викрито діючих та колишніх військовослужбовців Збройних сил.