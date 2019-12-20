Кличка як свідка у справі Майдану допитають 24 грудня

Святошинський районний суд м.Києва продовжить 24 грудня 2019 року розгляд справи про вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану та планує допитати Київського міського голову Віталія Кличка як свідка.

Про це інформують на порталі "Судова влада України".

“24 грудня 2019 року об 11:30 в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, відбудеться судове засідання у справі про вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану (єдиний унікальний номер справи 759/3498/15-к)”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що наразі у справі триває допит свідків. Зокрема, 24 грудня суд планує допитати як свідка Віталія Кличка.

За інформацією суду, 19 грудня 2019 року у справі оголошено перерву до 24 грудня 2019 року.

Також повідомляють, що онлайн-трансляція судового засідання відбуватиметься на офіційному веб-порталі “Судова влада України”.