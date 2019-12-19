Сироти війни зустрілися із Зеленським та подзвонили Богдану, Гончаруку і Баканову

У день Святого Миколая Президент Володимир Зеленський запросив на чаювання двох хлопчиків - Артема Кирилюка та Микиту Баулу - батьки яких загинули під час бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє сайт Президента.

«Президент запросив дітей у свій кабінет, щоб показати, де і як він працює. Особливо хлопців зацікавило крісло глави держави. Діти розпитували Володимира Зеленського про його досвід зйомок у фільмах, а також про те, чи важко керувати країною», - йдеться в повідомленні.

«Найголовніше, що разом з вами люди, які вас підтримують, і важливо не втрачати друзів упродовж життя… У нас велика країна, і у вас багато друзів. Ми всі готові допомагати. Пам’ятайте, що ви не наодинці», – сказав Володимира Зеленський.

Як зазначається, хлопці поцікавилися, коли в Україні будуть нормальні дороги та закінчиться корупція. Президент запропонував зателефонувати посадовцям, які опікуються цими сферами, – Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та голові СБУ Івану Баканову.

Відповідаючи на запитання дітей, очільник уряду зауважив: «Ми з Президентом робимо все для того, щоб нормальних доріг побільшало вже в наступному році. Але все поступово. Частину доріг – 4 тис. км – збираємось відремонтувати в наступному році, а за п’ять років зробимо всі».

Своєю чергою голова СБУ зазначив, що корупція в країні закінчиться тоді, коли всі показуватимуть на власному прикладі нетерпимість до хабарів та чинитимуть по совісті та за законом.

Артем і Микита також зателефонували керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.

Усі посадовці привітали дітей зі Святом Миколая.

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Микита Баула та Артем Кирилюк – сироти. Батько Микити, Сергій, був бійцем батальйону «Айдар» і загинув у травні 2016 року. Нині хлопчиком опікується бабуся. Батько Артема, Олександр, був старшим солдатом 30-ї механізованої бригади й загинув на фронті влітку 2015 року. Хлопчик перебуває під офіційною опікою свого прадідуся Миколи Симперовича, але зараз Артем проживає з волонтером Оксаною Лазебник (Ксюша Київська), оскільки в селі дідуся немає школи.

Під час зустрічі в Офісі Президента опікуни дітей звернулися до Володимира Зеленського з проханням розв'язати житлове питання дітлахів. З восьми дітей, які стали повними сиротами за період війни і батьки яких загинули в АТО, лише цим двом хлопцям не надано квартир. Президент пообіцяв вирішити це питання.

Фото: president.gov.ua