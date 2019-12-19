Рада схвалила приєднання України до фонду "Eurimages"

Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES")" (№0013).

Закон підтримали 326 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ передбачає ухвалення рішення про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів "Eurimages". Членство в ньому набирає чинності для України з дати отримання генеральним секретарем Ради Європи офіційного повідомлення про приєднання.

Як зазначається у пояснювальній записці, фонд "Eurimages" засновано 26 жовтня 1988 року з метою заохочення спільного виробництва та розповсюдження кінематографічних та аудіовізуальних творів. Щорічний бюджет Фонду складає понад 25 млн євро та розподіляється у вигляді пільгових кредитів на підтримку проєктів ко-продукції, а також на дистрибуцію та промоцію кінопроєктів. Окремим напрямом діяльності Фонду є підтримка кінотеатрів, що реалізується у співпраці з компанією "Європа Сінема". Членами Фонду є 39 країн.

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Розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік вказаний у листі Постійного Представництва України при Раді Європи від 04 жовтня 2019 року і становить 128 300 євро.

Сплату щорічного внеску передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК 1806030 "Державна підтримка кінематографії".