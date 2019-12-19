Рада схвалила приєднання України до фонду "Eurimages"
Закон підтримали 326 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Документ передбачає ухвалення рішення про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів "Eurimages". Членство в ньому набирає чинності для України з дати отримання генеральним секретарем Ради Європи офіційного повідомлення про приєднання.
Як зазначається у пояснювальній записці, фонд "Eurimages" засновано 26 жовтня 1988 року з метою заохочення спільного виробництва та розповсюдження кінематографічних та аудіовізуальних творів. Щорічний бюджет Фонду складає понад 25 млн євро та розподіляється у вигляді пільгових кредитів на підтримку проєктів ко-продукції, а також на дистрибуцію та промоцію кінопроєктів. Окремим напрямом діяльності Фонду є підтримка кінотеатрів, що реалізується у співпраці з компанією "Європа Сінема". Членами Фонду є 39 країн.
Розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік вказаний у листі Постійного Представництва України при Раді Європи від 04 жовтня 2019 року і становить 128 300 євро.
Сплату щорічного внеску передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК 1806030 "Державна підтримка кінематографії".