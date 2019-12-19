МОЗ створить дорожню карту розвитку медсестринства

У 2020 році, який оголошено роком медсестринства, Міністерство охорони здоров'я планує запровадити європейські стандарти медсестринства та створити дорожню карту розвитку цієї галузі.

Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

“Наступного року ми маємо об’єднати ресурси, знання та експертизу для створення дорожньої карти на 5-10 років. Медсестра в Україні - це гідна професія, яка має бути шанована і гідно оплачувана”, - зазначила міністр Зоряна Скалецька.

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Йдеться не тільки про покращення умов праці та підвищення заробітної плати, а й про комплексний підхід, що включає якісніший та сучасний рівень освіти медичних сестер, розширення медичних практик, зміну системи управління.