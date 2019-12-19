Парламент ухвалив закон про реєстр педофілів

Верховна Рада ухвалила закон про створення реєстру педофілів з доступом для правоохоронців.

Законопроєкт 0887 "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього" підтримали 325 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законом створюється Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх, який має стати запобіжником для повторення таких злочинів.

До реєстру вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено, кримінального покарання, який до нього був застосований, інформацію про фактично відбуте ним покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.

Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. У разі якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до реєстру на підставі ухвали суду за місцем проживання такої особи або місцем відбування нею покарання за клопотанням прокурора.

Інформація про особу виключається з реєстру у разі скасування обвинувального вироку або ухвали суду.

Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в реєстрі мають: сільські, селищні та міські голови, керівники державних адміністрацій, інших органів державної влади та місцевого самоврядування - щодо осіб, які претендують на заняття посади керівника (заступника керівника) дошкільного навчального закладу, середнього навчального закладу, позашкільного навчального закладу, закладу охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов'язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру малолітнім особам, та належать до їх сфери управління. Також право на отримання такої інформації матимуть керівники дошкільних, середніх, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов'язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального чи соціального характеру таким особам, у зв'язку з вирішенням питання щодо прийняття особи на роботу.

Також право на отримання даних з реєстру матиме будь-яка фізична особа щодо інформації про себе та будь-яка фізична особа щодо інформації про іншу особу, у разі наявності завіреної відповідно до вимог закону "Про нотаріат" згоди особи, щодо якої така інформація запитується.

Закон посилює відповідальність за злочини, передбачені ст. 152, 153 КК України, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, особою яка раніше вчиняла такі злочини (у разі їх повторності) - до довічного позбавлення волі.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як повідомляв Укрінформ, у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього" було ухвалено Верховною Радою VIII скликання.