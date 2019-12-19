Заступника керівника Київської митниці відпустили з-під нічного арешту

Апеляційна палата ВАК скасувала нічний арешт заступника керівника Київської митниці Державної фіскальної служби Сергія Тупальського.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі суду.

“Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала Тупальському запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який призначила перша інстанція суду”, - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, 26 листопада працівники НАБУ затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства. Серед них був і заступник керівника Київської митниці ДФС Сергій Тупальський.