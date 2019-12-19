Геращенко - про справу Шеремета: Ми поки не знаємо мотиву і замовників

Слідство поки що не знає, які були мотиви вбивства журналіста Павла Шеремета і хто є замовником цього злочину.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив в інтерв'ю "Фактам".

"Ми поки що не знаємо мотиву і не знаємо замовників", - сказав Геращенко.

Коментуючи оприлюднені 12 грудня записи телефонних розмов, Геращенко уточнив, що "ми видали на брифінгу те, що могли".

"Це лише кілька відсотків від усього масиву інформації. У слідства є записи сотень годин розмов різних людей, що дозволяє робити певні висновки ", - зазначив він.

За його словами, найвагомішим доказом у справі стали висновки зарубіжних експертів, які підтвердили думку їхніх українських колег про те, що хода і рухи ветерана АТО Андрія Антоненка і лікаря і волонтера Юлії Кузьменко збігаються з ходою жінки і чоловіка, зафіксованих на камерах відеоспостереження біля машини Шеремета.

«Це дало змогу з'єднати докупи багато інших непрямих доказів і прийняти рішення про пред'явлення їм підозри. Якби експерти не зробили висновок про високий ступінь схожості рухів кілерів і підозрюваних, цього не було б... Якби експерти не підтвердили, що хода Кузьменко і Антоненка схожа з ходою вбивць, їх ніхто не чіпав би, вони жили б і далі своїм життям. «Ріффмастер» продовжував би зберігати вдома половину міни МОН-50», - повідомив Геращенко.

Відповідаючи на запитання, чи може головним аргументом бути хода, Геращенко відповів, що її неможливо підробити.

«Хода є своєрідним аналогом відбитків пальців. Експертизу проводили не за кількома секундам руху. За всіма підозрюваними велося дозволене судом стеження, їх записували з найрізноманітніших ракурсів», - сказав він.

Також, відповідаючи на запитання, чи співпрацюють підозрювані зі слідством, він уточнив, що їм запропоновано дати щиросерді показання і піти на угоду.

«Скажу прямо: у нас немає заяв підозрюваних, записаних на мобільний телефон або на відеокамеру, або їх постів у Facebook про те, що вони збиралися вбивати Шеремета», - зазначив Геращенко.

Він додав, що слідство цікавить, хто виготовив вибуховий пристрій, встановлений під машиною Шеремета: «у нас є підозра; чекаємо, може, ця людина зізнається».

Він нагадав, що поліція в ході розслідування вилучила записи з сотень відеокамер, крім чотирьох, і що працівники ресторанів та інших закладів, де знаходилися ці чотири камери, говорили, що їх зняли співробітники СБУ.

«Коли слідчі звернулися в СБУ і попросили передати ці відеокамери нам, отримали там невиразну відповідь. Тобто записи загубилися. Потім записи з однієї з камер спливли в журналістському розслідуванні Дмитра Гнапа», - додав Геращенко.

Він уточнив, що, крім того, є ще три відео, які кудись зникли.

«Причому там записи з дуже хороших ракурсів, можна було б щось розгледіти. Тому міністр внутрішніх справ звернувся до голови СБУ Баканова з проханням провести службову перевірку і встановити, хто знімав ці відеокамери, чому записи не були передані в поліцію тощо», - підкреслив він.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання й оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві, в результаті підриву автомобіля.