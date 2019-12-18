Учнівські та студентські е-квитки запрацюють наступного року — Гончарук

Кабінет міністрів запровадить електронні учнівські та студентські квитки у наступному навчальному році.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram-каналі.

“Уряд запровадить електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 н.р. Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток “ДіЯ”, який уже працює з понеділка в бета-версії”, - зазначив Гончарук.

За його словами, е-документи будуть підтвердженням статусу студента або учня та його прав на пільги. Утім, паперові документи теж діятимуть.