Учнівські та студентські е-квитки запрацюють наступного року — Гончарук
Укрінформ
Кабінет міністрів запровадить електронні учнівські та студентські квитки у наступному навчальному році.
Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram-каналі.
“Уряд запровадить електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 н.р. Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток “ДіЯ”, який уже працює з понеділка в бета-версії”, - зазначив Гончарук.
За його словами, е-документи будуть підтвердженням статусу студента або учня та його прав на пільги. Утім, паперові документи теж діятимуть.