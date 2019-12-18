МКМС запрошує обговорити мистецьку освіту майбутнього
Участь у заході візьме заступниця міністра культури, молоді та спорту. Ірина Подоляк, повідомили у пресслужбі МКМС.
“У рамках реформи мистецької освіти в Україні Міністерство культури, молоді та спорту проводить стратегічну сесію. Мета - чесно і відкрито поговорити про те, якою в нашій державі має бути мистецька освіта майбутнього”, - зазначили у пресслужбі.
Зазначається, що під час події заплановано панельні дискусії та робота в групах під час фасилітованої сесії зацікавлених сторін мистецької освіти - фахової спільноти викладачів та директорів мистецьких шкіл, батьків, професійних асоціацій та громадських організацій, представників департаментів культури місцевих органів самоврядування та професійних митців.
Під час стратегічної сесії заплановано підняти питання:
- Які принципи мають лягти в основу мистецької освіти майбутнього?
- Як зберегти всі найкращі надбання української мистецької освіти і залучити найкращі ефективні рішення зі світового досвіду?
- Про яку мистецьку школу мріють українські батьки?
- Якої мистецької школи потребує професійний ринок України та світу?
Під час панельних дискусій «Про яку мистецьку освіту ми мріємо? Суспільний запит» та «Мистецькі школи як культурні осередки громад: від мрії до дії» представники різних стейкхолдерів спробують знайти спільне бачення майбутнього мистецької освіти. Серед учасників дискусії: представники МКМС, Асоціації міст України, ГО «БАТЬКИ SOS», музиканти, культурологи, арт-менеджери, викладачі.
Участь у заході візьмуть мистецькі експерти, професійні викладачі мистецьких закладів освіти та представники громадських організацій.