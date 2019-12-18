Рахунковій палаті доручили перевірити системи соцзахисту та пенсій
Укрінформ
Верховна Рада доручила Рахунковій палаті провести у 2020 році аналіз системи загальнообов’язкового державного пенсійного соціального страхування та соціального захисту населення.
Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Водночас у рішенні наголошується, що Рахункова палата матиме надати Раді інформацію про результати здійснення такого контрольного заходу із рекомендаціями щодо вдосконалення даної системи, включаючи пропозиції про внесення змін до законодавства.
Голова ВР Дмитро Разумков уточнив, що це доручення здійснюється за ініціативою фракції "Слуга народу".