Рахунковій палаті доручили перевірити системи соцзахисту та пенсій

Верховна Рада доручила Рахунковій палаті провести у 2020 році аналіз системи загальнообов’язкового державного пенсійного соціального страхування та соціального захисту населення.

Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас у рішенні наголошується, що Рахункова палата матиме надати Раді інформацію про результати здійснення такого контрольного заходу із рекомендаціями щодо вдосконалення даної системи, включаючи пропозиції про внесення змін до законодавства.

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Голова ВР Дмитро Разумков уточнив, що це доручення здійснюється за ініціативою фракції "Слуга народу".