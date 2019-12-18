Компанія Dinero дарує 25% знижки до Дня святого Миколая

Фінансова компанія Dinero робить до Дня святого Миколая подарунок своїм повторним користувачам - надає знижку на відсотки за позикою від 25%.

Усім повторним клієнтам, які оформлять позику впродовж трьох днів з 17 по 19 грудня 2019 року включно, сума відсотків за позикою буде зменшена щонайменше на 25%, тобто на чверть.

Взяти участь в акції можуть громадяни України, віком від 18 до 75 років. До участі в акції допускаються лише клієнти, які звертаються за послугою кредитування повторно та не мають попередньої заборгованості.

Правила участі в акції наступні:

1. Бути клієнтом компанії.

2. Зареєструватися на оформлення повторної позики на сайті https://www.dinero.ua/

3. Отримати позитивне рішення за заявкою.

4. Добір додаткових вільних коштів не вважається новою позикою та видається з комісією на загальних підставах.

Нагадаємо, нещодавно фінансова компанія Dinero посіла друге місце на PSM Awards 2019 у номінації «Кращий сервіс онлайн-кредитування». Нагородження уже четвертий рік поспіль проводить авторитетне видання про фінанси PaySpace Magazine. Користувачі, редакція журналу та експертне журі обирали кращих у галузях FinTech и e-commerce серед 256 фінансових компаній. За два роки існування компанії це вже друга премія. Минулого року ФК DINERO посіла перше місце серед всіх сервісів онлайн-кредитування, і в 2019 знову стала однією з кращих на ринку.

Фото: Dinero