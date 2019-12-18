Програма Еразмус+ допомогла 4,5 тисячам студентів навчатись у ЄС — Новосад

За шість років реалізації в Україні програми Еразмус+ до європейських університетів на навчання поїхали 4,5 тисячі студентів.

Про це на пресконференції сказала міністр освіти та науки Ганна Новосад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми беремо участь як партнер у програмі Еразмус+ давно. За ці шість років більш як 4,5 тисячі студентів поїхали на навчання до країн ЄС, з країн ЄС до нас приїхали понад 2 тисячі студентів та викладачів”, - сказала Новосад.

Читайте також: Українським винахідникам суттєво збільшили винагороду

Вона зазначила, що Україна для того, щоб стати повноправним членом Еразмус+, повинна підвищити якість освіти в українських вишах з тим, щоб мати змогу конкурувати з європейськими університетами.

Як зазначив на пресконференції голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, з 2014 року Європейський Союз підтримав освітню галузь в Україні на суму 70 млн євро. В межах програми Еразмус+ ця сума склала понад 42 млн євро на 2014-2019 рр. Надалі ЄС також буде виділяти кошти Україні в межах програми Еразмус+, і основні її елементи залишаться.

Програма Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 років, що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи та мобільність у сфері вищої освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Бюджет Програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд євро. Країнами-членами Програми виступають 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина.