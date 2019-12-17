МЗС оскаржило у суді відновлення на посаді генконсула-антисеміта Марущинця

Міністерство закордонних справ України 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду у зв'язку із поновленням на дипломатичній службі Василя Марущинця, відомого своїми антисемітськими заявами.

Про це йдеться у пресрелізі, який є у розпорядженні Укрінформу.

Консул оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва, однак той повністю погодився з висновками Дисциплінарної комісії МЗС та визнав правомірним це звільнення.

Далі Марущинець оскаржив рішення суду першої інстанції до Шостого апеляційного адміністративного суду, який за результатами перегляду справи поновив Марущинця на посаді та зобов’язав МЗС виплатити останньому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Читайте також: МЗС закликає Іспанію належно відреагувати на інцидент із Зозулею

Відтак, МЗС було змушене виконати рішення суду апеляційної інстанції, 9 грудня 2019 року поновило Марущинця на дипломатичній службі та виплатило останньому суму понад 230 тисяч гривень.

"МЗС продовжує вважати дії та публічні висловлювання Марущинця несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата, а також такими, що завдали суттєвої шкоди міжнародному іміджу та авторитету України. Не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі Марущинця та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду з метою встановлення істини у цій резонансній справі", - наголосили у відомстві.

В МЗС нагадали, що Дисциплінарна комісія ще у травні 2018 року, консул Генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець неодноразово розміщував у соціальних мережах матеріали, що мали явні ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму. Антисемітські та нацистські гасла дипломата жваво обговорювали ЗМІ Німеччини, Великобританії, Польщі, США, Ізраїлю, включаючи The New York Times, Reuters, Yahoo, Daily Mail.

Під час дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих публікацій.

На підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС, 31 травня 2018 року консула було звільнено за порушення присяги державного службовця.