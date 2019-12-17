Приватній компанії хочуть надати монополію на переробку препаратів крові — депутат

Монополію на переробку препаратів крові в Україні хочуть закріпити в законі та надати це право приватній компанії.

Таку заяву розмістила у Facebook народний депутат України (фракція "Голос"), ескзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

"У вересні біля Києва помпезно відкрили завод з фракціонування крові. Присутні були всі "нові обличчя", які формують політику у сфері охорони здоров’я: і голова профільного Комітету Михайло Радуцький, і нова очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. А ще Олександр Чумак (той, що "відбиває бошки" депутатам), колишній народний депутат та член Партії Регіонів Андрій Шипко та інші гравці ринку. Фармвиробник спеціалізується на виробництві препаратів з плазми донорської крові. Не пройшло і 2 місяці, як в Раді зареєстрували законопроєкт 2429. Саме цим проєктом хочуть узаконити монополію приватної компанії на переробку крові в Україні. Більше того, з законодавства збираються вихолостити слова про обов'язкове першочергове забезпечення препаратами крові населення України", - написала депутат.

На думку депутата, метою законопроєкту є віддати переробку препаратів крові одній приватній компанії. "Вона матиме монопольне право на переробку і безлімітний тариф для експорту препаратів із плазми крові", - заявляє Стефанишина.

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Вона додала, що цього тижня проєкт закону вже можуть розглянути в Раді. А 18 грудня документ має розглянути комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції "під призмою антикорупції".

Як повідомлялося, законопроєкт №2429 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я" внесений до ВР 13 листопада двадцятьмя народними депутатами від "Слуги народу" та одним від ОПЗЖ.

Зокрема, ВР пропонується закріпити в законі, що не є недобросовісним комерційним використанням реєстраційної інформації референтного лікарського засобу посилання заявником на неї та використання її у реєстраційних матеріалах, що подаються на реєстрацію іншого лікарського засобу, який містить ту саму діючу речовину.

Удосконалити заборону вивезення донорської крові та її компонентів за межі України, скасувати застаріле регулювання експорту препаратів крові, а також дозволити взяття плазми для фракціонування, за умови її переробки та використання для виробництва препаратів крові на території України, суб’єктам підприємницької діяльності.

Замінити вимогу про надання сертифіката якості наркотичного засобу або психотропної речовини вимогою про надання засвідчених заявником відомостей про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини.