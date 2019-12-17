Законопроєкт про кримінальну відповідальність за фейки потребує дискусії - глава СБУ

Законопроєкт про кримінальну відповідальність за фейки потребує опрацювання і масштабної дискусії, щоб не перейти межі, порушивши права і свободи громадян.

Про це сказав керівник Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про те, чи потрібен такий закон, то, мені здається, його варто розглядати саме з урахуванням можливих інформаційних загроз", - сказав керівник української спецслужби.

З іншого боку, на переконання глави СБУ, "потрібно працювати з текстом, щоб зрозуміти, чи не ущемляє це права і свободи громадян, де буде ця тонка межа".

"Ми ж розуміємо, що навіть у слова "так" є як мінімум 15 смислових відтінків, які залежатимуть від контексту. Тому питання потребує опрацювання, залучення до дискусії суспільства. І лише після всеосяжного обговорення такий закон можна ухвалювати", - підсумував Баканов.

Він повідомив, що до СБУ не зверталися по допомогу в підготовці цього законопроєкту.

Як повідомлялося, раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у коментарі Укрінформу спрогнозував, що законопроєкт щодо протидії дезінформації може бути внесений до Верховної Ради у грудні.

Згідно з цим проєктом, передбачатиметься запровадження посади омбудсмена з питань інформації, який протидіятиме дезінформації; посилення відповідальності за поширення журналістами фейків; створення самоврядної організації, яка розробить для працівників ЗМІ рекомендації щодо професійних стандартів та етики і слідкуватиме за їх дотриманням, а також захищатиме медійників.