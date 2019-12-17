Виданий Азербайджану блогер підтримував бойовиків на Донбасі — журналіст

Азербайджанський блогер Ельвін Ісаєв, якого українська влада депортувала в Баку, підтримував проросійських бойовиків Донбасу і брав участь у зборі допомоги для російських найманців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, у розпорядженні якого є відеозапис, де Ісаєв заявляє про підтримку бойовиків Донбасу і відправлення допомоги для них.

"Ось невелика, але допомога дітям, які там зараз. Їм зараз дуже важко. Привіт передаємо в Донецьк, Луганськ... Тримайтеся. Росія з вами ... Ми молимося за вас, щоб швидше у ваш дім прийшов мир", - говорить Ісаєв на записі.

Військовий експерт, головний редактор "Цензор. Нет" Юрій Бутусов зазначив, що випадок резонансний. "А раптом це борець за права людини? Але виявилося, що вирішальним фактором видачі Ісаєва з України стало ось це відео - де він споряджає машину на окупований Донбас.", написав він у Facebook.

Як повідомлялося, перед візитом Президента України до Азербайджану Україна видала Баку блогера Ісаєва, який гостро критикував Алієва.

Громадянин Азербайджану Ельвін Ісаєв, який тривалий час проживав у Росії, був затриманий в Україні і депортований на батьківщину, де поміщений в СІЗО. Рішення про арешт пов'язане з тим, що Насимінський районний суд Баку 22 серпня постановив взяти Ісаєва під варту у кримінальній справі, яка розслідується Слідчим управлінням з тяжких злочинів Генпрокуратури, йдеться у повідомленні ДСМ.

Відомство не уточнює, в чому конкретно звинувачують Ісаєва.