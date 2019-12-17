За матеріалами СБУ засудили керівників екстремістської організації

За матеріалами СБУ засуджено двох керівників незаконного парамілітарного об’єднання "Українська народна (національна) армія", діяльність якої координували із-за кордону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання планували і готувались до захоплення адміністративних приміщень органів державної влади, замахів на життя державних діячів під час проведення передвиборчої кампанії 2019 року. Вони також розглядали можливість проведення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури. Злочинні дії зловмисники планували здійснити по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час слідчих дій у січні-березні 2019 року в учасників незаконної організації правоохоронці виявили 2 протитанкові гранатомети, 1,5 кг вибухівки, 2 саморобні вибухові пристрої, 7 одиниць автоматичної та напівавтоматичної зброї, 9 пістолетів та револьверів різних систем, понад 3 тисячі боєприпасів. Зловмисники також зберігали армійські засоби спостереження і зв’язку, тактичне спорядження. Вилучена зброя та боєприпаси, інше спеціальне обладнання стали речовими доказами у кримінальному провадженні.

Наразі набув чинності вирок Святошинського районного суду міста Києва, рішенням якого двох керівників незаконного об’єднання визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 109, ч. 2, ст. 263, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

За матеріалами СБУ засуджено керівників екстремістської структури / Фото: https://ssu.gov.ua

Під час судового розгляду обидва фігуранти справи визнали свою провину, співпрацювали зі слідством і отримали умовні терміни покарання.

Тривають заходи, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у вказаній протиправній діяльності.