ГПУ виплатить мільйон звільненому військовому прокурору Кулику — рішення суду

Окружний адмінсуд Києва зобов’язав ГПУ виплатити звільненому військовому прокурору військової прокуратури сил антитерористичної операції Костянтину Кулику понад 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Судом встановлено, що розмір одноразової грошової допомоги в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби, який мав бути виплачений позивачу, становив 468 217, 80 грн. А оскільки час затримки виплати ГПУ такої суми, станом на час прийняття судового рішення, складав 663 робочі дні, судом, на підставі вимог 117 КЗпП України було, в тому числі, зобов’язано відповідача виплатити Кулику К.Г. його середній заробіток за весь час затримки у розмірі 1 149 734, 82 грн”, - ідеться в повідомленні.

Також суд встановив, що відповідачем при звільненні позивача не було нараховано та виплачено Кулику компенсації за невикористані дні основної щорічної відпустки та додаткової відпустки як учаснику бойових дій, хоча здійснення таких виплат звільненому працівнику є законодавчо визначеним обов’язком ГПУ.

Відділ роботи з кадрами управління забезпечення діяльності військових прокуратур Головної військової прокуратури ГПУ також не передав в семиденний строк після отримання наказу про звільнення позивача до відповідного військового комісаріату примірник особової справи Кулика для взяття його на військовий облік, що є порушенням чинного законодавства.

Як повідомлялося, військового прокурора військової прокуратури сил антитерористичної операції Кулика у квітні 2017 року було звільнено з військової служби у запас.

Фото: sud-report.org.ua