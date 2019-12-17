Керівників ДП спіймали на мільйонній оборудці з обладнанням для військових літаків

Співробітники СБУ викрили керівництво столичного держпідприємства на багатомільйонній оборудці з придбання комплектуючих сумнівної якості для потреб української військової авіації.

Про це йдеться у повідомленні СБУ

"Чиновники організували схему з розкрадання коштів державного бюджету, призначених для потреб ЗСУ. Посадовці придбали у представників комерційної структури застаріле та підроблене обладнання для ремонту військових літаків. При цьому закупівлю продукції, зокрема технологічних складових систем життєзабезпечення, здійснювали за завищеними цінами та оформлювали її як нову", - йдеться у повідомленні

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у службових приміщеннях держустанови контрафактні та застарілі комплектуючі до авіаційної техніки на суму понад 15 мільйонів гривень.

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У межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Фото: СБУ