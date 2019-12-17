Із початку року у світі вбили 49 журналістів — Репортери без кордонів

Із січня 2019 року у світі вбили 49 журналістів, що є найнижчим показником за останні 16 років.

Такі дані наводяться у звітіміжнародної правозахисної організації “Репортери без кордонів”.

«Цьогоріч було вбито 49 журналістів, 389 осіб наразі перебувають у в'язниці, а 57 - у заручниках... Журналістика залишається небезпечною професією, але кількість загиблих журналістів цього року є найнижчою за 16 років», - йдеться у повідомленні.

"Історично низький" показник порівняно з середньорічним у 80 загиблих журналістів є результатом зменшення кількості загиблих журналістів у зонах війни.

Зокрема під час висвітлення конфліктів у Сирії, Ємені та Афганістані загинули вдвічі менше журналістів - 17 осіб, порівняно з 34 у 2018 році.

Кількість журналістів, які загинули у мирних країнах, залишається такою ж, як у попередні роки. Наприклад, у Мексиці в 2019 році було вбито 10 журналістів, стільки ж, як і минулого року. Із загальною кількістю 14 вбитих журналістів, Латинська Америка зараз така ж смертельна для журналістів, як і Близький Схід із усіма його війнами.

Як зазначається у звіті, ще одним тривожним аспектом є те, що зросла кількість затриманих журналістів: у всьому світі 389 журналістів перебувають у в'язниці у зв'язку з їхньою роботою, що на 12% більше, ніж минулого року.

Серед «лідерів» з арештів - Китай, який утримує третину усіх затриманих у світі журналістів, Єгипет та Саудівська Аравія.

Також у звіті згадують про смертельний напад на журналіста-розслідувача Вадима Комарова з Черкас та про донецького блогера і автора колонок "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Станіслава Асєєва, якого незаконно заарештувала та засудила до 15 років ув’язнення з відбуванням покарання в колонії суворого режиму російська окупаційна адміністрація в "ДНР".