"Слуги народу" підтримали референдум щодо продажу землі іноземцям

Іноземці не зможуть купувати землю, поки рішення про це буде прийнято на всеукраїнському референдумі.

Таке рішення було прийнято на засіданні фракції "Слуга народу" 16 грудня, повідомила у Facebook народний депутат, заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"Наше засідання фракції проходило з одним питанням порядку денного – запровадження ринку землі. Дискусії тривають. Але не про те потрібен він, чи ні, а про параметри функціонування ринку. А значить ми дуже близько підійшли до оптимального рішення, яке найбільше підійде Україні. А саме: комітет з питань аграрної та земельної політики фіналізує формулювання з приводу того, що іноземці не зможуть купувати землю, доки рішення про це не буде ухвалено на всеукраїнському референдумі", - написала вона у фейсбуці.

Нардеп зазначила, що мова йде про концентрацію землі в одних руках не більше 10-20 тисяч гектарів.

"Щодо концентрації землі в одних руках, поріг буде значно зменшено. Розмови йдуть про цифру 10-20 тисяч гектарів, що вдесятеро менше, ніж було запропоновано в першому читанні", - розповіла Кравчук.

Кравчук впевнена, що необхідно виключити можливість спекуляції з перепродажем землі.

"Говорили про те, що потрібно унеможливити спекуляції з перепродажем землі в перші роки після відкриття ринку. Для цього втілять спеціальні запобіжники. Бо люди мають заробляти не з продажу землі, а з продукції, вирощеної на ній", - зазначила нардеп.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада народні депутати в першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

Президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.

Зі свого боку, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов 14 листопада повідомив, що до прийнятого законопроєкту про ринок землі будуть внесені правки щодо референдуму.

14 листопада в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що референдум про ринок землі може відбутися до 2024 року.