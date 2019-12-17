"Квартал" присвятив новий номер Гонтаревій

Студія "Квартал 95" підготувала новий номер, присвячений ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій.

Фрагмент новорічного випуску "Кварталу" опублікувала у Facebook прес-секретар фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Вона зазначила, що "Квартал 95" нібито вибачився за Гонтареву.

Насправді кварталівці у номері обіцяють "зібрати гроші на картку Дельта банку і побудувати Гонтаревій нову дачу замість згорілої". Євген Кошовий просить її пробачити "лисого глупця во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця".

Нагадаємо: 19 жовтня був оприлюднений запис концерту "Кварталу", в якому Євген Кошовий з хором імені Верьовки заспівав пісню "Горіла хата палала, у Лондоні жінка плакала" про згорілий будинок колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Після того, як ролик викликав резонанс в соцмережах і ЗМІ, керівник хору імені Верьовки Корінець розповів, що хор часто працює за контрактами, а в цей раз "95 Квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ. При цьому Корінець визнав, що знав повний текст пісні. Він також заявив, що рішення про виступ приймав він сам, а не колектив, і що він має перепросити перед Гонтаревою.