Малюська: Ми не підемо на приватизацію тюрем

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що приватизації в'язниць в Україні не буде.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо зробити приватні СІЗО, приватні тюрми – ні. Коротко чому ні, тому що це бізнес, великий бізнес. І з’являється такий бізнес, який зацікавлений у тому, щоб людей у тюрмах було більше. Вони не зацікавлені в тому, щоб людей перевиховувати, щоб людей відправляти на волю, щоб застосовувати інші, дешевші способи покарання... Тюрма - це дуже дорого. Вони хочуть, щоб якомога більше людей потрапляли в тюрми, і вони лобіюють. Це трапилося в США, це трапилося у Великобританії. І порівняйте кількість ув’язнених у штатах і Великобританії з, наприклад, країнами Північної Європи, де цього немає. Відповідно, ні, ми не підемо на приватизацію тюрем. Ми підемо на приватизацію СІЗО. І в нас дійсно з’являться приватні СІЗО – це слідчі ізолятори, де особи утримуються до вироку суду", - сказав Малюська.

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На уточнення журналіста, хто платитиме власникам СІЗО за утримання підозрюваних – держава чи сам підозрюваний, котрий там перебуватиме, міністр відповів: "Якщо це підвищені умови комфорту, мають платити ті особи, які хочуть перебувати в умовах підвищеного комфорту. Це нам забезпечить додаткові кошти для того, щоб забезпечити якісніші умови для тих, хто перебуває там безкоштовно".

"На жаль, бюджет обмежений. Осіб, які перебувають у СІЗО, багато - понад 16 тисяч. У нас є багато незахищених верств населення – пенсіонери, вчителі, лікарі- є куди витрачати кошти. Ми спробуємо якось вписатися в чинні бюджети, щоб, з одного боку, додатково заробити, а з іншого боку – забезпечити кращі умови для як наших працівників, які працюють в тюрмах, СІЗО, так і для тих, хто там перебуває вимушено", - зазначив Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, 28 листопада, презентуючи "To do list" Мін'юсту, Денис Малюська повідомив про плани дати можливість працювати приватним СІЗО. За його словами, це буде щось на кшталт готелів під охороною, де особи, в яких є кошти, зможуть перебувати в очікуванні вироку суду.