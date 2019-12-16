В Україну не пропустили ще одного журналіста російського НТВ

До України не пустили тележурналіста каналу НТВ, який не зміг підтвердити мету свого візиту.

Про це повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Рейсом з Мінська до аеропорту "Жуляни" прибув журналіст телеканалу НТВ, який заявив, що планує висвітлювати події в Україні. Однак ніяких документів на підтвердження своїх слів він не надав", - заявив Демченко, нагадавши, що телеканал НТВ є у санкційних списках РНБО.

Водночас, він не назвав прізвище цього журналіста.

Проте, за інформацією російських ЗМІ, йдеться про Олексія Чеботарьова.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня журналіста російського пропагандистського телеканалу "НТВ" Сергія Савіна не пропустили в Україну через те, що він відвідував тимчасово окуповані території.

14 грудня прикордонники не впустили в Україну журналістку НТВ Олександру Тонких, яка незаконно відвідувала окупований Крим.