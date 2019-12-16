Українці оформили вже понад 4,3 мільйона ID-карток

В Україні загалом оформлено понад 4,3 млн "внутрішніх паспортів" нового типу, тобто ID-карток.

Про це у інтерв'ю “Європейській правді” повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

“Понад 4,3 мільйона (ID-карток вже оформлено — ред.). Це і підлітки, які оформлюють паспорт уперше, і ті, хто досягли віку 25 чи 45 років і мали вклеювати картку до старого паспорта, і ті, хто втратив десь старий паспорт. Багато людей оформлюють новий паспорт просто за бажанням”, - сказав Соколюк.

Він уточнив, що серед тих, хто оформив собі ID-картки, є навіть дуже літні люди.

“ID-картки отримали 516 громадян віком 90-100 років і восьмеро – старші за 100 років. У нас є доручення, за яким працівники виїжджають до літніх людей, які не можуть пересуватися самостійно і знаходяться вдома або в медзакладах, щоб там оформлювати їм ID”, - поінформував Соколюк.

Він уточнив, що у ДМС пропонують зробити також електронне посвідчення особи, тобто ID-картку у смартфоні.

“Ми зараз обговорюємо рівні довіри, тобто де цей "віртуальний паспорт" може бути використаний, коли потрібен буде цифровий підпис і коли потрібно буде пред’являти фізичний документ або прикладати десь його. Наприклад, особа може замовити електронний паспорт – і він прийде на смартфон за декілька хвилин. Не треба чекати, поки буде виготовлений пластик”, - зазначив голова ДМС.

На запитання, що віртуальний документ все одно не буде повноцінною заміною фізичного, як наприклад, можливість виїзду за кордон за ID-карткою, він сказав, що “так, але буде і емуляція – тобто і пластик, і віртуальний ID”.

Водночас він підтвердив, що сама ідея безвізових поїздок за кордон із ID-карткою, без "загранпаспорта", буде розвиватися.

"Зараз можна так їздити в Грузію, в Туреччину, і ця можливість користується популярністю, особливо серед дітей та молоді до 20 років. Чекаємо подібного режиму з Молдовою – є принципова домовленість. Білорусь відклала свій проєкт переходу на ID-картки; коли вони запровадять, будемо вести перемовини з ними. І я дуже сподіваюся, що така система запрацює із шенгенською зоною”, - наголосив Соколюк.

Очільник ДМС зазначив, що наразі поїздки за ID-картками до Європи неможливі, бо вони ставлять штампи у паспорт і їх рахують.

“Але скоро у них має запрацювати Entry-Exit System, яка переведе облік перетинів кордону у електронний вигляд. То коли вони її побудують, коли вони будуть їй довіряти, і шенгенські країни переконаються, що бачать усі перетини кордону – будемо домовлятися і з ними. Бо наші ID-картки вже готові для використання для поїздок за безвізом і до Шенгену”, - уточнив Соколюк.