Для отримання українського громадянства пропонують запровадити присягу

Треба запровадити процедуру прийняття присяги громадянина України для осіб, які хочуть набути наше громадянство.

Таку думку висловив у інтерв'ю “Європейській правді” голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

“Крім перевірки знань з історії та мови, потрібно запровадити присягу. Зараз присяги громадянина України немає. Тому це – наша пропозиція, і вона знайшла відображення у президентському проєкті змін до закону про громадянство”, - наголосив Соколюк.

За його словами, якщо особа є громадянином України від народження, "то, певно, присягу складати не потрібно".

“А якщо особа приймає українське громадянство за іншими статтями, в тому числі для тих, у кого це вже не перше громадянство, це – дуже потрібна процедура”, - вважає очільник ДМС.

За його словами, наразі пропонується такий текст присяги: “Я, (ім'я та прізвище), набуваючи громадянство України, урочисто присягаю неухильно додержуватися Конституції України і законів України, виконувати обов'язки громадянина України та засвідчую, що у правових відносинах з Україною визнаю себе громадянином України”.

“Цей текст схожий на присягу більшості держав світу та складений за їхнім зразком. При цьому визначається, що притягнути до відповідальності за порушення такої присяги можливо лише у разі злочину проти основ національної безпеки України. Приклади – посягання на незалежність та територіальну цілісність, а також державна зрада. І якщо людину, що складала присягу, засуджують за такі злочини – вона автоматично втрачає громадянство України”, - уточнив Соколюк.

Він також відмітив, що, “якщо ми хочемо інтегрувати нових громадян до українського суспільства, повинна бути перевірка знання історії, знання української мови, і головне – сертифікована перевірка”.

“Потрібні курси, що видаватимуть сертифікат державного зразка. Бо зараз формально така вимога є, але на практиці приносять довідки з якоїсь школи про те, що особа знає українську мову на достатньому рівні для спілкування. А коли проводимо перевірку, то з’ясовується, що школа цієї довідки не видавала, ніде її не реєструвала, а особа взагалі української не розуміє”, - уточнив Соколюк.