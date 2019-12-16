Обшук у Мухарського пов’язаний з наркотиками, а не з убивством Шеремета — поліція

Слідчі дії у квартирі актора, письменника і музиканта Антіна Мухарського не пов’язані із розслідуванням справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує Нацполіція.

"Обшук у помешканні, яке актор здавав в оренду, відбувся у рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що слідчі Кропивницького відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ.

Встановлено, що група осіб організувала інтернет-магазини в одному з популярних меседжерів, за допомогою яких здійснювала збут цих речовин шляхом «закладок».

При цьому поліцейські з‘ясували, що до адміністрування цих груп причетні особи, які мешкають у Києві.

"На підставі ухвали слідчого судді кропивницькі правоохоронці провели обшук квартири, що розташована на столичному Подолі, яку винаймали фігуранти вказаного провадження (власником квартири є Антін Мухарський)", - додали у поліції.

Тож, у результаті з помешкання вилучили комп‘ютерну техніку, сімкартки, банківські картки та телефони, які могли використовуватися у злочинній діяльності. Призначені експертизи.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.

13 грудня Антін Мухарський, також відомий як Орест Лютий, повідомив, що вночі того дня відбувся обшук у квартирі, що йому належить.