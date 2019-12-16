Разумков подякував правоохоронцям за розслідування вбивства Шеремета

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков подякував працівникам правоохоронних органів за розслідування справи вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перш за все, я хотів би сказати декілька слів і подякувати представникам правоохоронних відомств за те, що нарешті ми почули інформацію щодо тих трагічних подій, які були пов'язані з убивством Шеремета. Я сподіваюся, що розслідування буде йти достатньо швидко, ефективно й неупереджено", - сказав спікер.

Він також зауважив, що перед законом усі мають бути рівними.

"Я хотів би закликати всіх: і представників парламенту, на щастя, я не дуже це чув від них, і представників інших відомств, які, на мій погляд, займають не завжди конструктивну позицію, говорячи про те, що, захищаючи батьківщину, люди можуть отримувати індельгенцію на вбивство. Так у демократичній державі бути не може. Перед законом повинні бути всі рівні, незалежно від того чи людина захищала на фронті, чи вона займалися якимись іншими справами. Однак, героїзм навіть при захисті батьківщини не може давати якихось преференцій перед кримінальним законодавством", - сказав Голова ВР.

Разумков також висловив сподівання, що слідство визначить не лише виконавців, а й замовників злочину.

"Особливо, я хотів би це зазначити, якщо ми подивимось ті аудіо- та відеозаписи, які були, - думаю, що в мирних містах нашої держави такі речі твориться не можуть. Тому я сподіваюся, що слідство доопрацює, і ми побачимо не лише виконавців, але й замовників. І сподіваюся, що ніхто не тиснутиме на представників правоохоронних органів, і ми будемо створювати дійсно умови, які дозволять робити так, щоб у нашій державі панував закон і незалежний суд", - підкреслив Разумков.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.