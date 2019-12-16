Мінцифри викрило шахрайську схему в “Електронному кабінеті забудовника”

Міністерство цифрової інформації України викрило шахрайську схему у нещодавно відкритому “Електронному кабінеті забудовника”.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

“Уважно стежачи за першими послугами, ми виявили дивний факт — документи після автоматизованої перевірки реєструються в реєстрі автоматично, втім, вони не відображаються в публічній частині реєстру. Тобто, публічно перевірити, що, наприклад, декларація зареєстрована, неможливо”, - зазначив він.

За його словами, фахівці міністерства швидко перевірили цю ситуацію і знайшли в реєстрі будівництва дуже дивний скрипт з не менш дивною назвою "не світить", який приховував документи на строк до 10 днів залежно від різних параметрів, які вносилися явно не адміністратором системи.

“Такий собі "привіт-закладка" від попередників”, - написав Федоров.

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Він наголосив, що це повністю пояснює схему, коли раніше після подачі людьми документів з ними зв’язувалися сторонні особи і пропонували прискорити реєстрацію документів. Наразі цей скрипт видалено.

Міністр підкреслив, що запуск електронного кабінету знищив усі подібні маніпуляції. Окрім того, Федоров повідомив, що цього тижня буде оприлюднено реєстр будівництва у формі відкритих даних, щоб раз і назавжди зняти всі можливі маніпуляції та приховування даних.

“Це дасть можливість ЗМІ, бізнесу, громадськості легко перевіряти легітимність будь-якого будівництва, аналізувати забудовника, чи багато в нього довгобудів та порушень у минулому — зробити цей ринок абсолютно прозорим”, - зауважив міністр.

Він нагадав, що 20 грудня стартували перші дев’ять електронних послуг у сфері будівництва без чиновника. Лише за вихідні почато 19 будівництв та 6 об’єктів введено в експлуатацію онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації вже тестує кілька послуг онлайн: електронні водійські права, платформу “Мережа” та “гарячу лінію” для підприємців.