Український офіцер стане секретарем Комітету начальників військово-медичних служб НАТО

Український офіцер Дмитро Ковида стане секретарем Комітету начальників військово-медичних служб країн НАТО - COMEDS.

Про це повідомляє Армія.inform.

"Українська сторона отримала пропозицію призначити офіцера на посаду секретаря COMEDS, він же - відповідальний за зв’язки COMEDS зі штаб-квартирою НАТО. Її займе начальник відділу підготовки і стандартизації управління персоналу, підготовки та міжнародного співробітництва ГВМУ підполковник медичної служби Дмитро Ковида", - зазначив начальник Головного військово-медичного управління ЗСУ (ГВМУ ) Ігор Хоменко.

За його словами, до ЗСУ надходять запити на українських медиків, яких хочуть бачити на різних посадах у медичних установах США, Італії, Великобританії, Бельгії.

Зазначається, що таку пропозицію оприлюднено на 52-му пленарному засіданні COMEDS у Брюсселі, де високо оцінили професійну діяльність української військово-медичної служби.

На наступному пленарному засіданні Комітету керівників військово-медичних служб армій держав Альянсу весною наступного року керівник ГВМУ виступить з доповіддю, в якій знайдуть своє відображення бойовий досвід українських медиків і реформування медслужби ЗСУ.