Винахідливість корупціонерів необмежена

Їх би кмітливість та на користь громадян.

У минулу п'ятницю ми запустили перші 9 електронних послуг у сфері будівництва без чиновника.

Лише за вихідні почато 19 будівництв та 6 об’єктів введено в експлуатацію онлайн.

Уважно стежачи за першими послугами, ми виявили дивний факт — документи після автоматизованої перевірки реєструються в реєстрі автоматично, втім, вони не відображаються в публічній частині реєстру.

Тобто публічно перевірити, що, наприклад, декларація зареєстрована, неможливо.

Наші фахівці швидко перевірили цю ситуацію і знайшли в реєстрі будівництва дуже дивний скрипт з не менш дивною назвою "не світить", який приховував документи на строк до 10 днів залежно від різних параметрів, які вносилися явно не адміністратором системи. Такий собі «привіт-закладка» від попередників.

І це повністю пояснює схему, коли раніше після подачі людьми документів з ними зв’язувалися сторонні особи і пропонували прискорити реєстрацію документів. Скрипт видалено!

Запуск нового кабінету знищив всі подібні маніпуляції, і ми такого більше не допустимо.

Цього тижня ми оприлюднимо реєстр будівництва у формі відкритих даних, щоб раз і назавжди зняти всі можливі маніпуляції та приховування даних. Це дасть можливість ЗМІ, бізнесу громадськості легко перевіряти легітимність будь-якого будівництва, аналізувати забудовника, чи багато в нього довгобудів та порушень у минулому — зробити цей ринок абсолютно прозорим.

Михайло Федоров

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