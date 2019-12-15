Вифлеємський вогонь миру сьогодні прибуде в Україну

Вифлеємський вогонь миру 15 грудня прибуде в Україну прямим авіарейсом Відень-Київ.

Про це у Facebook повідомляє Пласт - український скаутинг.

"Декілька годин тому у Відні відбулася передача Вифлеємського вогню миру! Скаути світу, зокрема, й пластуни отримали Вогонь... Вже сьогодні прямим авіарейсом Відень-Київ Вогонь потрапить до України. А згодом — він потрапить і до українців: церков, сиротинців, військових частин", - зазначається у повідомленні

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Поширення Вифлеємського вогню миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.