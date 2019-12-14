Обрання голови НАЗК вийшло на фінішну пряму

Уже в понеділок може стати відомим ім'я переможця конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Сьогодні Комісія з відбору кандидатів на цю посаду завершила співбесіди.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine

"13-14 грудня відбулися співбесіди на посаду голови НАЗК. Вже у понеділок може стати відомим ім’я переможця конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом двох днів у прямому ефірі 8 кандидатів доводили, що варті посади очільника НАЗК.

Так, заступник керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ Микола Юпатін зазначив, що для нього команда — це найголовніше, запорука успіху в роботі Агентства. “Потрібно буде створити управління внутрішнього контролю та управління запобігання корупції в НАЗК. І, звісно, потрібно буде поставити чіткі пріоритети працівникам”.

Водночас голова правління ГО “Харківський антикорупційний центр” Дмитро Булах переконаний, що одне з головних питань до НАЗК — це питання довіри з боку громадськості. Тож він планує демонструвати відкритість діяльності Агентства, щоб усі охочі мали вільний доступ до приміщення і співробітників.

Цікавою була реакція директора Харківського теруправління НАБУ Юрія Кравченка на питання про те, як він працюватиме з нинішніми працівниками НАЗК. “Не можу сказати що в НАЗК працюють лише погані люди”, зазначив він. Але, при цьому, вже перерахував людей, яких би взяв собі за заступників.

Останньою у перший день була співбесіда Олександра Новікова, прокурора департаменту нагляду за додержанням законів ГПУ. Він зазначив, що йому ця робота потрібна, щоб довести що антикорупційні інституції можуть діяти.

У суботу комісія також цілий день присвятила спілкуванню з кандидатами.

Зокрема, керівник Третього відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський зазначив, що готовий за чотири роки підвищити індекс сприйняття корупції до 50-55 балів, і в цьому йому допоможуть люди, автоматизована система перевірок, якісна антикорстратегія та робота з фінансування політичних партій.

Коментуючи питання розробки антикорупційної стратегії, антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності “Долучайся!” (USAID/ENGAGE) Іван Пресняков зазначив, що він готовий прислуховуватись до того, що говорить партія при владі. Також він додав, що планує розбудовувати систему комунікації зі стейкхолдерами і якісну пресслужбу: “Якщо в тебе є партнери, які знають процеси у відомстві, вони стануть на твій захист”.

У свою чергу, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА Микола Хавронюк в розмові з комісією розповів, що хотів би, щоб у НАЗК були аналітичні підрозділи. На його думку, вони мають орієнтуватися на викривачів та уповноважених осіб міністерств. Крім того, він хотів би, щоб в Агентстві були фахівці з різних галузей, які б відповідали за сферальну корупцію.

Останньою комісія провела співбесіду з керівником Управління внутрішнього контролю НАБУ Романом Осипчуком. Поміж іншим він розповів про важливість запровадження відкритої й прозорої процедури лобіювання інтересів. “Все одно лобіювання буде, і краще щоб це робилось за правилами”, — зазначив кандидат.

Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня Комісія з відбору голови НАЗК визначила короткий перелік з 8 претендентів. Водночас, не потрапили до короткого списку колишній член НАЗК Олександр Скопич, викривачка Ганна Соломатіна, кілька представників НАБУ, ДБР і ГПУ та ряд адвокатів.

25 листопада Комісія з відбору голови НАЗК затвердила перелік з 30 кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу.

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ТІ Україна промоніторила 29 з 30 претендентів і виявила, що до майже 45% з них є питання щодо е-декларування, щодо кожного четвертого зафіксовані факти можливої неетичної поведінки, а 9 кандидатур так чи інакше були пов’язані з політиками.