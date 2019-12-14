У Мінветеранів прокоментували арешт підозрюваних у вбивстві Шеремета

Рівень доказової бази у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета має бути абсолютно переконливим для всіх, інакше репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази.

Таку думку міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

“З огляду на чутливість теми, суспільну значимість фігури самого Павла Шеремета, а також фігур обвинувачених, рівень доказової бази має бути абсолютно переконливим. Для всіх. У разі, якщо виникатимуть найменші сумніви у адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази”, - підкреслила міністр.

Вона нагадала про принципи верховенства права та презумпцію невинуватості. Ступінь вини кожного з обвинувачених визначить тільки суд. Вона просить чиновників, правоохоронців, журналістів, ветеранів, волонтерів слідкувати за формулюваннями, вивіряти кожне слово, коли вони дають оцінку людям та діям. “Є правові рамки, а є ще морально-етичні”, - додала вона.

На переконання міністра, нині треба зробити все необхідне для того, щоб убивство Павла Шеремета було розслідуваним. “Мінветеранів буде виконувати свої прямі функції по відношенню до бенефіціарів. Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті”, - написала Коляда.

Урядовець зазначила, що особисто знає Влада та Інну Грищенко, Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь. “Всі вони – визнані авторитети у ветеранському та волонтерському русі. Перебіг справи, обвинувачення – все це дуже болить особисто мені”, - підкреслила міністр.

Коляда вважає, що публічність процесу є великим плюсом, оскільки всі зацікавлені сторони мають змогу слідкувати за перебігом і давати свою оцінку, вживати відповідних дій. Водночас, оскільки всі обвинувачені є беззаперечними авторитетами у ветеранському і волонтерському русі, додала вона, відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. “Чим би не закінчилась ця справа – програє держава, насамперед репутаційно”, - вважає міністр.

Як повідомлялося, Печерський райсуд обрав ветерану АТО Андрієві Антоненку, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Шеремета, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого. Раніше в цій справі суд арештував до 8 лютого лікаря Юлію Кузьменко. Також суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

У причетності до вбивства Павла Шеремета слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.