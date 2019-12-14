Для встановлення замовників убивства Шеремета потрібна допомога СБУ і розвідки - Аваков

Аби встановити замовників вбивства журналіста Павла Шеремета, МВС необхідна допомога не тільки Генпрокуратури, а й СБУ та розвідки.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, ви розумієте: для того, щоб визначити замовників, мені потрібна допомога, мені не вистачить Генеральної прокуратури. Треба розмовляти з СБУ і треба розмовляти з Головним управлінням розвідки», - зазначив Аваков.

Він додав, що у п’ятницю зустрічався з керівником СБУ Іваном Бакановим.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.