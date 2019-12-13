Аваков розповів, де в Україні найнижча злочинність

Найнижчий рівень злочинності в Україні зафіксовано у Маріуполі, цьому сприяє впроваджена у місті система моніторингу.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Знаєте, де у нас найнижчий рівень злочинності по країні? У Маріуполі, у прифронтовому місті, тому що там у 2015 році (місто – ред.) обладнали спеціальною суперсистемою моніторингу, і всі це знають", - зазначив очільник МВС.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою".

Ініційований Президентом законопроєкт, зокрема, передбачає кримінальну відповідальність за перебування особи у статусі "злодія у законі".