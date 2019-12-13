Мати Шеремета каже, що розслідування не доведено до логічного завершення

Мати Шеремета каже, що розслідування не доведено до логічного завершення

Укрінформ
Мати журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля, Людмила Шеремет боїться, щоб у результаті розслідування вбивства її сина не постраждали невинні люди.

Про це Людмила Шеремет сказала в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Так, на запитання, чи вірить вона, що затримані у справі вбивства її сина — саме ті, люди, що мають відношення до злочину, Шеремет відповіла: “Я нічого не знаю. Думаю, це може підтвердити або спростувати тільки суд. Єдине, чого я дуже боюся, щоб не постраждали невинні люди. Павла, його не повернеш ... Звичайно, хотілося б правди. Але наскільки до неї наблизилися, дуже складно судити”.

Людмила Шеремет також зазначила, що про брифінг за результатами розслідування вона дізналася випадково.

“Про брифінг я дізналася зовсім випадково. А взагалі років два не було ніяких контактів – ні на мене не виходили, ні я нікого не турбувала”, - сказала мати загиблого журналіста.

Разом з тим вона сказала, що бачить волю Президента Володимира Зеленського займатися справою вбивства її сина. Водночас, Шеремет зауважила, що розслідування не доведено до логічного завершення.

“Хоча в цій ситуації імпонує, що у президента Зеленського є воля цим займатися. Уже другий брифінг за його участі, люди готові до відкритого діалогу. З іншого боку, розслідування не доведено до логічного завершення, в кращому випадку зупинилися десь посередині. Тоді навіщо в такому “сирому” вигляді робити розголос? Тільки щоб показати сам процес? Звичайно, я далека від усього, але є питання”, - сказала Людмила Шеремет.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.

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