Мати Шеремета каже, що розслідування не доведено до логічного завершення

Мати журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля, Людмила Шеремет боїться, щоб у результаті розслідування вбивства її сина не постраждали невинні люди.

Про це Людмила Шеремет сказала в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Так, на запитання, чи вірить вона, що затримані у справі вбивства її сина — саме ті, люди, що мають відношення до злочину, Шеремет відповіла: “Я нічого не знаю. Думаю, це може підтвердити або спростувати тільки суд. Єдине, чого я дуже боюся, щоб не постраждали невинні люди. Павла, його не повернеш ... Звичайно, хотілося б правди. Але наскільки до неї наблизилися, дуже складно судити”.

Людмила Шеремет також зазначила, що про брифінг за результатами розслідування вона дізналася випадково.

“Про брифінг я дізналася зовсім випадково. А взагалі років два не було ніяких контактів – ні на мене не виходили, ні я нікого не турбувала”, - сказала мати загиблого журналіста.

Разом з тим вона сказала, що бачить волю Президента Володимира Зеленського займатися справою вбивства її сина. Водночас, Шеремет зауважила, що розслідування не доведено до логічного завершення.

“Хоча в цій ситуації імпонує, що у президента Зеленського є воля цим займатися. Уже другий брифінг за його участі, люди готові до відкритого діалогу. З іншого боку, розслідування не доведено до логічного завершення, в кращому випадку зупинилися десь посередині. Тоді навіщо в такому “сирому” вигляді робити розголос? Тільки щоб показати сам процес? Звичайно, я далека від усього, але є питання”, - сказала Людмила Шеремет.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.