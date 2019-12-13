Епіфаній відвідав різдвяний прийом у посольстві США
Укрінформ
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відвідав різдвяний прийом у посольстві США в Україні.
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"На запрошення тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 12 грудня 2019 року відвідав різдвяний прийом посольства Сполучених Штатів Америки в Україні", - йдеться у повідомленні.
Предстоятель ПЦУ привітав Тейлора і співробітників посольства та побажав подальшої плідної праці задля розбудови дружніх взаємовідносин між США та Україною.
Епіфанія супроводжував заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.