Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відвідав різдвяний прийом у посольстві США в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"На запрошення тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 12 грудня 2019 року відвідав різдвяний прийом посольства Сполучених Штатів Америки в Україні", - йдеться у повідомленні.

Предстоятель ПЦУ привітав Тейлора і співробітників посольства та побажав подальшої плідної праці задля розбудови дружніх взаємовідносин між США та Україною.

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Епіфанія супроводжував заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.