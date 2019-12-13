Конституційний суд повернув працівникам прокуратури право на перерахунок пенсій.

Відповідне рішення ухвалив у п’ятницю Другий сенат суду у справі за конституційними скаргами Данилюка Степана Івановича та Литвиненка Олексія Івановича щодо конституційності положення частини двадцятої статті 86 закону «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, яким передбачено, що «умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України», інформує пресслужба КС.

У рішенні суду зазначається, що пенсійне забезпечення працівників прокуратури здійснюється відповідно до статті 86 закону, яка в первинній редакції передбачала низку підстав для перерахунку призначених пенсій. Проте згідно з чинною редакцією оспорюваного положення закону умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури вже не врегульовуються законом, а повноваження щодо їх визначення делеговано Кабміну.

Конституційний суд дійшов висновку, що оспорюване положення закону порушує конституційні засади поділу державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу і судову, призводить до порушення регулювання основ соціального захисту прокурорів, оскільки за його змістом регулювання порядку перерахунку призначеної пенсії працівникам прокуратури має здійснюватися актом КМУ, а не законом. Тому КС вирішив, що положення частини двадцятої статті 86 закону «Про прокуратуру» суперечить статті 6, пункту 14 частини першої статті 92 Конституції.

У своєму рішенні КС постановив, що до врегулювання парламентом вказаного питання на законодавчому рівні частина двадцята статті 86 закону “Про прокуратуру” не підлягає застосуванню.

Натомість застосуванню підлягає частина двадцята статті 86 Закону в первинній редакції, у якій йдеться, що “призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв’язку з підвищенням заробітної плати прокурорським працівникам на рівні умов та складових заробітної плати відповідних категорій працівників, які проходять службу в органах і установах прокуратури на момент виникнення права на перерахунок”.

Рішення КС є обов’язковим, остаточним і не може бути оскаржене.