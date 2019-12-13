Полковника Ноздрачова усунули від виконання обов’язків через скандальну заяву

На час проведення розслідування відносно висловлювань полковника Збройних сил України Олексія Ноздрачова щодо можливого об'єднання ЗСУ з бойовиками ОРДЛО та армією РФ його усунуто від виконання службових обовʼязків.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Начальник Генерального штабу — головнокомандувач ЗСУ доручив Військовій службі правопорядку у Збройних силах України провести службове розслідування щодо висловлювань політичного характеру начальником Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковником Олексієм Ноздрачовим 12 грудня, під час круглого столу в Національному інформаційному агентстві "Укрінформ". На час проведення службового розслідування начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов усунутий від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Ноздрачов заявив, що українська армія готова до інтеграції і співробітництва з бойовиками на Донбасі та Збройними силами Російської Федерації. За його словами, якщо буде прийнято політичне рішення й імплементоване, "вони реінтегруються дуже швидко". На його думку, військові традиції допоможуть порозумітися українцям та росіянам, попри національні розбіжності та заподіяні кривди.

На його слова відреагувала пресслужба генерального штабу Збройних сил України. Там наголосили, що оціночні судження Ноздрачова є його приватною політичною позицією та не відображають поглядів армійського командування.

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"Начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов не мав повноважень оприлюднювати будь-які заяви, що виходять за межі його службових обов’язків та компетенції очолюваного ним підрозділу", - наголосили в Генштабі.