Філарет збирає форум на підтримку Київського патріархату

У Києві 20 грудня в Українському домі пройде форум на підтримку Київського партріархату.

Про це почесний патріарх ПЦУ Філарет повідомив на прес-конференції в Укрінформі 13 грудня.

“20 грудня 2019 року в Українському домі пройде форум. Тема форуму: за Київський патріархат”- сказав Філарет.

На думку церковного діяча, ситуація, яка склалася навколо Київського патріархату з отриманням української церквою Томосу та утворенням Православної церкви України не є юридично коректною.

Він наполягає, що Томос було надано не патріархії, а митрополії, і це було однією з причин виходу Київського патріархату зі складу ПЦУ. Також на думку Філарета, ліквідаційна комісія, створена в липні на засіданні Священого Синоду для ліквідації Київського патріархату, не має юридичної сили. За його словами, ліквідацію Київського патріархату мав розглядати не Синод ПЦУ, а Помісний собор.

Також на думку Філарета, держава в особі Міністерства культури не мала права починати ліквідацію Київського патріархату та скасування реєстрації статуту Київського патріархату.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня пресслужба Православної української церкви повідомила про завершення процедури ліквідації релігійної організації «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату».

Також, згідно з рішенням синоду ПЦУ, Філарет має право пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 36, та має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.

У грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

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20 червня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.