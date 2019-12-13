У десантних військах позитивно характеризують Яну Дугарь

У десантних військах позитивно характеризують Яну Дугарь

Укрінформ
У Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ заявляють, що Яна Дугарь, яка є однією із підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зарекомендувала себе в армії позитивно.

Про це повідомляє Командування ДШВ ЗСУ у Facebook.

«Яна Дугарь проходить військову службу в ДШВ з 22 травня 2018 року. За час проходження військової служби зарекомендувала себе з позитивної сторони», - йдеться у повідомленні.

Командування ДШВ запевняє, що сприятиме правоохоронним органам в ході проведення слідчих дій.

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Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. Основна версія - дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.

Депутат Верховної Ради Яна Зінкевич заявила, що Дугарь перебувала в зоні АТО, коли стався злочин. Зокрема, вона опублікувала довідку про те, що старший солдат Яна Дугарь в період з 3 червня 2016 року по 26 вересня 2016 року брала участь в АТО на території Донецької та Луганської областей.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

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