В Україні понад 3 мільйонам домогосподарств перерахували житлові субсидії

В Україні понад трьом мільйонам домогосподарств перераховані житлові субсидії.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За результатами листопада можемо сказати, що житлову субсидію розраховано і перераховано трішки більше, ніж трьом мільйонам домогосподарства в Україні. Ми достатньо серйозно проаналізували ситуацію із зверненнями громадян за отриманням субсидії”, - сказав Музиченко.

За його словами, після аналізу динаміки звернень за отриманням субсидій порівняно з двома місяцями опалювального періоду минулого року і поточного, з’ясувалося, що кількість звернень, яка надходить до органів соціального захисту населення, в цьому році приблизно на 60% менша, ніж була в минулому році.

“В даному випадку ми говоримо про те, що частина одержувачів субсидії отримує їх в автоматичному режимі, а частина — звертається щорічно. Ми проаналізували інформацію за перші два місяці й побачили, що кількість звернень дійсно менша. Якщо минулий опалювальний період у жовтні-листопаді звернулося майже 900 тисяч одержувачів, то за цей же період в цьому році звернулося близько 400 тисяч. Це не означає, що їм відмовлено чи якісь інші фактори. Це означає, що люди не звернулися за отриманням субсидії” - пояснив Музиченко.

Він нагадав, що частині громадян субсидія перераховується і перепризначається в автоматичному режимі, а деяким категоріям домогосподарств необхідно звернутися повторно із заявами та деклараціями для уточнення інформації.

Музиченко пояснив, що до таких категорій належать орендарі житла, домогосподарства у складі яких є члени сім’ї, які зареєстровані, але фактично не проживають, і їм субсидія була призначена на підставі рішень комісії, та домогосподарства, у складі яких є громадяни, в яких відсутні доходи.