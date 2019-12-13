Суд обирає запобіжний захід підозрюваній у вбивстві Шеремета Яні Дугарь

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутня сама Яна Дугарь, її адвокати і прокурор.

Суддя у справі - Сергій Вовк.

Прокурори клопочуть про закрите засідання.

Раніше повідомлялося, що прокуратура має намір клопотати про обрання їй запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На засідання також з'явилися депутат 9 скликання Яна Зінкевич і депутат 8 скликання Оксана Корчинська. Вони мають намір клопотати про те, щоб Яну Дугарь відпустили їм на поруки.

Наживо засідання суду транслює Громадське.

Як повідомлялося, представники Генеральної прокуратури вручили повідомлення про підозру військовій медсестрі, що була в зоні АТО, Яні Дугарь у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. Основна версія - дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.